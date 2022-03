Direttore CdM: "Al Napoli non ci sarà mai un Maldini in società, decide tutto ADL"

Enzo D'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Enzo D'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha fatto un grandissimo lavoro, sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista manageriale, anche di fronte a colossi che hanno maggiori possibilità economiche rispetto al Napoli. Ma ha creato un modello di società piramidale, in cui decide sempre lui. Pertanto una figura come quella di Maldini all'Inter o Nedved alla Juventus non potrebbe mai esserci e mai ci sarà".