Direttore Il Mattino: "Clamorosa differenza tra le percezioni di Dimaro e quelle di adesso..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino': "E' clamorosa quanto sia ampia la differenza tra la percezione che c'era di questa squadra a Dimaro e quella che c'è adesso. Ha avuto ragione la dirigenza, ha avuto ragione De Laurentiis. Il Napoli è stato capace di imporre il proprio gioco e la propria potenza fisica ad una squadra come i Rangers, che di queste caratteristiche ne fa un punto distintivo. Il Napoli ha demolito gli scozzesi, ha dato una prova di forza incredibile. E parliamo anche di Meret, che dopo essere stato al centro delle polemiche e del mercato, ieri si è imposto con degli interventi e delle uscite da vero campione. E non era facile ad Ibrox. Ieri mi ha fatto entusiasmare il fatto che si siano esaltati dei calciatori che solitamente vengono considerati secondari.

Politano è stato il migliore in campo, ma anche Mario Rui che è stato attento in difesa e poi i tanti subentranti nel secondo tempo.Zielinski? Ieri voleva battere anche il terzo rigore, ha avuto coraggio. Proprio lui che è sempre stato messo in discussione per la personalità. Napoli favorito a Milano? Non credo, i rossoneri sono campioni di Italia e vengono da una buona campagna acquisti. E' una squadra difficile da battere e avrà San Siro a suo favore. La gara però sarà di stampo europeo e potrebbe favorire il Napoli. Si partirà alla pari, anche se i rossoneri giocheranno col sostegno casalingo. Milan e Napoli sarà un confronto tra due modelli molto simili e finora convincenti. Spero possa fare da manifesto per il calcio italiano in Europa"