Direttore Tuttosport: "Allegri vuole Koulibaly, ma i costi possono frenare l'affare"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le acque attorno a Koulibaly non erano chete, è un mare già abbastanza mosso visto che non arriva il rinnovo. Questo ha attirato tanti top club, è uno dei migliori cinque difensori del mondo. A noi risulta che Allegri l'abbia messo nella lista dei desideri, bisogna vedere se questa lista venga esaudita tutta. La questione economica può frenare la cosa. Allegri ha grande stima di Koulibaly e senza Chiellini ancor di più".