Disastro Juventus, Orsi la assolve: “Non è forte, equivale al Villarreal”

"Per me la Juventus non è una squadra forte, io dico che Villarreal e Juventus si equivalgono. La Juventus ha il nome ma non grandi giocatori e infatti è quarta in classifica”.

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per commentare la clamorosa sconfitta della Juventus in Champions League: “Quando mettiamo il naso fuori dall’Europa qualche difficoltà la troviamo, tutte quante le squadre, non solo la Juventus. Ad esempio la Juventus va in Spagna contro il Villarreal e ha grande difficoltà a fare 1-1, al ritorno non riesce ad avere un ritmo importante e poi nel secondo tempo crolla. Per me la Juventus non è una squadra forte, io dico che Villarreal e Juventus si equivalgono. La Juventus ha il nome ma non grandi giocatori e infatti è quarta in classifica”.