Disservizi Dazn, Preziosi: "Non eravamo pronti. Che peccato che Sky sia stato fatto fuori"

L'ex proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a Radio Rai anche dei problemi legati alla trasmissione delle partite di questo inizio di stagione su DAZN: "Non eravamo preparati per un servizio del genere ai telespettatori. È un peccato che Sky sia stato fatto fuori, forniva un grande servizio da anni. DAZN deve investire ancora, spero che si possa accelerare per trovare una soluzione per dare un segnale decente ai telespettatori. La collaborazione tra Sky e DAZN penso che sarebbe stata la cosa migliore".