Divieto trasferte, Min. Abodi: "Sono delinquenti, non tifosi! Ma non può pagare chi non c'era..."

Abodi sulla decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di vietare per due mesi le trasferte ai sostenitori di Roma e Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non si può essere tifosi e delinquenti: o si è tifosi o delinquenti". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi - a margine del Premio 'Biscardi' - tornando sugli incidenti tra tifosi di Badia al Pino e la decisione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di vietare per due mesi le trasferte ai sostenitori di Roma e Napoli: "Nella riunione che abbiamo fatto ho parlato della necessità di rendere sempre più puntuale l’individuazione delle responsabilità. Nel mio mondo ideale paga chi è colpevole, non chi non c’è. Questo dipende anche dagli strumenti tecnologici: se mille tifosi fanno cori incivili, quei mille pagano, non paga anche chi sta in un’altra città. Dobbiamo far conoscere e rispettare le norme, poi possiamo lavorare per migliorarle".