Domizzi ai napoletani: "Per un anno non si può cancellare un decennio di soddisfazioni"

Maurizio Domizzi, ex difensore azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio è lo sport che a livello ambientale è più suscettibile, ma va detto che tolto quest'anno e negli ultimi mesi il Napoli ha sempre vissuto grandissimi notti per l'atmosfera. Capisco lo sconforto, capisco l'annata storta, ma il Napoli viene da un decennio di soddisfazioni che non può essere cancellato. Marassi? Al di là della tifoseria in sé per sé, come stadio è uno dei più belli e uno di quelli che ti può dare davvero qualcosa in più perché gli spalti sono molto attaccati e si sente la passione".