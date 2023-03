Donadoni: "ADL ha capito tante cose. Il Napoli non è una favola ma una solida realtà"

"Ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra".

Al termine della sua avventura sulla panchina del Napoli, Roberto Donadoni dichiarò senza mezzi termini che il presidente Aurelio De Laurentiis non capiva niente di calcio. Oggi ha cambiato idea? "Il tempo insegna, ha capito tante cose - ha dichiarato a Sport Mediaset - Ha lavorato molto bene e quello che ha prodotto lo dimostra. Il Napoli sta meritando tutto quello che ha ottenuto fino a qui: non si tratta di favole o sogni, ma di solida realtà. In Serie A non c'è storia, ma questa squadra ha la possibilità di fare bene in Europa. Anzi, questo è un obiettivo che si deve porre".