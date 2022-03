Donadoni analizza lo scontro diretto: "Possesso al Napoli, ma il Milan fa male negli spazi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero e ex tecnico azzurro Roberto Donadoni ha parlato della sfida del Maradona

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero e ex tecnico azzurro Roberto Donadoni ha parlato della sfida del Maradona: "Spalletti e Pioli hanno adattato l’interpretazione del sistema - un 4-2-3-1 speculare - alle caratteristiche dei giocatori di cui dispongono. E i risultati gli stanno dando ragione. Il Napoli in questo reparto centrale ha diverse alternative. Avendo caratteristiche diverse, Spalletti può anche cambiare atteggiamento in corsa, senza snaturare la squadra. Penso che in panchina avrà Anguissa, che a me piace molto, ed è stato decisivo nella prima fase del campionato. E poi c’è Demme, sempre fastidioso per il suo movimento continuo. E penso anche a quell’Elmas, già decisivo all’andata e che domenica scorsa contro la Lazio ha cambiato marcia al Napoli. Ecco, da questo punto di vista il Milan ha giocatori più simili tra loro. Molto dipenderà dall’atteggiamento delle squadre. Probabilmente il possesso sarà più del Napoli, abile negli spazi stretti. Mentre il Milan può far male a campo aperto".