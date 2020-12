Donadoni: "Gattuso è cambiato, in campo era portato alla rottura e ora costruisce"

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Rino è cambiato, il suo calcio si è evoluto in meglio, le esperienze del passato gli hanno insegnato molto. E molto ha imparato anche dal passato di calciatore: in campo era portato alla rottura, oggi ama soprattutto costruire.

Turno di campionato? Sulla carta il turno sorride al Milan, c’è aria di fuga, ma servirà equilibrio. Inter e Napoli promettono spettacolo, Juve-Atalanta è una partita strana: entrambe devono fare risultato, specialmente i bianconeri che si ritrovano a inseguire. È quasi un inedito...".