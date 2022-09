Donati: "Ndombele deve solo adattarsi, ha grandi qualità e può essere determinante”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, ex calciatore, tra le tante, di Milan e Celtic

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, ex calciatore, tra le tante, di Milan e Celtic Glasgow, attuale allenatore del Legnano.

Commento sui rigori sbagliati da Zielinski in Rangers-Napoli? Cosa pensi della stagione degli azzurri? "Il Napoli è una squadra che ha preso consapevolezza dei propri mezzi. I nuovi arrivi si sono integrati bene, il gruppo è maturo e sta mostrando tutto il proprio valore. La prestazione degli azzurri con gli scozzesi non mi sorprende".

Le scelte di Spalletti si sono rivelata azzeccate... "Raspadori vuole mettersi in mostra in una squadra importante, ha molta fame. Ndombele, invece, deve soltanto adattarsi alla Serie A e al calcio italiano. Ha qualità importanti, può rivelarsi determinante per Spalletti".

Cos'è scattata nella mente dei tifosi del Rangers durante l'aggressione ai calciatori del Napoli? "È comprensibile che alcuni tifosi oltrepassino gli schemi e reagiscano in questo modo. Ma si tratta soltanto di un singolo episodio, non sfociato in altro".

È il Milan la squadra da battere? "Questi due club sono in salute, hanno un'identità molto delineata. Tutti remano nella stessa direzione, entrambe le squadre hanno consapevolezza di ciò che stanno costruendo. L'avvio di stagione è stato brillante sia per Pioli sia per Spalletti".