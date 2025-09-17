Donnarumma ammette: "Ho tanti amici a Napoli, la mia famiglia sarà in difficoltà"
Carico ed emozionato per la prima domani in Champions con la nuova maglia contro gli azzurri, Gigio Donnarumma, portiere del City, ha elogiato il Napoli in conferenza stampa.
Cosa significa per lei essere un modello da imitare per molti ragazzini della provincia di Napoli?
"Quando incontro i bambini per strada capisco di dover essere un esempio e io cercherò sempre di esserlo. Cerco sempre di essere disponibile per loro. Il consiglio è quello di divertirsi sempre, di giocare a calcio col sorriso perché i ragazzi devono fare questo, poi col tempo si vedrà".
Il suo rapporto col Napoli?
"Ho tanti amici là e sono emozionato di affrontare la squadra. La mia famiglia e mia mamma sono un po' in difficoltà, ma spero che tiferà per me...".
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
