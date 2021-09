Donnarumma ancora in panchina nel Psg, Pochettino: "Non possiamo giocare con due portieri"

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha così parlato prima della partita di Champions League contro il Club Brugge, soffermandosi su Donnarumma ancora seduto in panchina: "Perché non Navas? Abbiamo due grandi portieri, purtroppo ne possiamo mettere solamente uno, a meno che non cambi la regola. Di partita in partita vedremo quale sarà la scelta".