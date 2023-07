Donnarumma racconta la rapina choc: "Mi hanno legato, temevo facessero del male ad Alessia"

Gianluigi Donnarumma e la sua compagna, Alessia, hanno subito una rapina scioccante a Parigi e il portiere della Nazionale l'ha raccontata a Libero

Gianluigi Donnarumma e la sua compagna, Alessia, hanno subito una rapina scioccante a Parigi e il portiere della Nazionale l'ha raccontata a Libero: "Trovarsi alle tre di notte gente in casa all’improvviso penso che sia la sensazione peggiore che si possa provare. Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto ciò che avevamo di prezioso.

La paura è stata tantissima, ma ancora di più era che potesse succedere qualcosa ad Alessia. Io ero impotente, legato, non potevo fare nulla. Poi io non mastico così bene il francese ed è stato difficile spiegare a quelle persone dove stessero tutte le cose. Ed era Alessia, ancora adesso spaventatissima, insieme a loro. Attimi veramente concitati e di profondo terrore, soprattutto paura per lei. Terrore che le potessero fare del male".