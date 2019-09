Dossena assolve il Napoli: "Solo un episodio ha condizionato il match col Cagliari, la prestazione c'è stata!"

Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Brescia sta vivendo con parecchio entusiasmo, il Napoli ha avuto la prestazione contro il Cagliari, solo un episodio ha condizionato la gara. E' stato un passo falso, che fa male, e davanti corrono, anche l'Inter proverà a portare tutto a casa. Avere punti di distanza da quelle davanti fa male, ma non sarei così preoccupato o tragico come ho visto in certi commenti".