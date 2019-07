Dossena: "Bravo Ancelotti col Liverpool, ha corretto una cosa che non era andata con la Cremonese..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea Dossena, doppio ex di Napoli e Liverpool: "Queste partite servono per applicare il lavoro del ritiro e quando vinci comunque ti aiuta per il morale. Un 3-0 al Liverpool fa capire che il lavoro sta dando i suoi frutti, Ancelotti ha corretto alcune cose, con la Cremonese la costruzione a tre spingendo tutti avanti e ricorrendo spesso al lancio non mi aveva fatto impazzire. Il Napoli aveva subito anche tanto in precedenza mentre ieri ha agito più basso e rischiato poco, ripartendo sempre davanti".