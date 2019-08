Dossena ed il suo ricordo dell'amichevole col Barcellona: "Fu un vero incubo, non vedemmo proprio palla..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro Andrea Dossena, in campo in un trofeo Gamper contro il Barcellona: "Sì, purtroppo c'ero (ride, ndr), era un Barça fantastico, segnammo con Cavani su una delle poche ripartenze ma poi fu annullato. Non ci fecero vedere il pallone, appena perdevano palla transizioni negative fortissime. Fu un vero incubo, in quel periodo finivano tutte le gare col 70-80% di possesso. Noi lasciavamo il possesso agli altri, avevmo corridori come Lavezzi, Cavani, Hamsik, potevamo fare il contropiede, ma invece non riuscimmo a ripartire. Mercato? Il giocatore che manca è James. Anche perchè Milik non lo cambierei, di certo non con quelli accostati al Napoli ma solo con pochissimi top europei".