Dossena: "Nuovo tecnico? Ricordo una frase di ADL quando prese Ancelotti"

Andrea Dossena, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Chi dopo Spalletti? Luis Enrique sarebbe il colpo più adeguato, immagino che il presidente voglia anche un “nome” oltre al grande allenatore. Ricordo perfettamente che quando prese Ancelotti per sostituire Sarri affermò che lo prese anche perché doveva mettersi al riparo da facili critiche per la scelta. A maggior ragione farà adesso, perché il Napoli è campione d’Italia.

Thiago Motta? Ottimo tecnico, sta facendo molto bene, propone un calcio piacevole, intenso, valorizza i calciatori e i giovani, ha conoscenza del calcio in maniera importante ma affidarsi a lui forse sarebbe un po’ rischioso. Non sarebbe una scommessa ma non darebbe le garanzie che uno come Luis Enrique o Conte, per dire, potrebbero dare all’attuale Napoli, per la dimensione che ha assunto".