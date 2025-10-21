Dossena: "Psv da non sottovalutare con tifosi caldi e stadio vicino al campo"

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal della partita di questa sera e delle possiibli insidie per gli azzurri: "I campi olandesi sono tutti molto caldi, sono strutture all’avanguardia, parliamo di stadi moderni con i tifosi molto vicini al terreno di gioco. Il Psv non è una top delle squadre europee, ma prenderlo sotto gamba sarebbe un grande sbaglio.

Il campionato olandese è molto fisico, badano molto al possesso palla però è un ritmo più alto rispetto alla Serie A dove badiamo di più ai tatticismi. Nel corso della stagione dobbiamo calcolare anche il post Nazionali, non sai come lavorano i calciatori, come possono viaggiare, quanto sono stanchi, sicuramente il Napoli stasera deve mettere l’abito importante. Se il Napoli fa il Napoli può portare qualsiasi risultato in qualsiasi campo”.