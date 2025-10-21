Dossena: "Psv da non sottovalutare con tifosi caldi e stadio vicino al campo"
Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal della partita di questa sera e delle possiibli insidie per gli azzurri: "I campi olandesi sono tutti molto caldi, sono strutture all’avanguardia, parliamo di stadi moderni con i tifosi molto vicini al terreno di gioco. Il Psv non è una top delle squadre europee, ma prenderlo sotto gamba sarebbe un grande sbaglio.
Il campionato olandese è molto fisico, badano molto al possesso palla però è un ritmo più alto rispetto alla Serie A dove badiamo di più ai tatticismi. Nel corso della stagione dobbiamo calcolare anche il post Nazionali, non sai come lavorano i calciatori, come possono viaggiare, quanto sono stanchi, sicuramente il Napoli stasera deve mettere l’abito importante. Se il Napoli fa il Napoli può portare qualsiasi risultato in qualsiasi campo”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro