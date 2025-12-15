Del Genio: “Inutili i lanci lunghi con Lang e Neres, serve coraggio a costo di prendere gol"

vedi letture

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Penso che andiamo in difficoltà a Udine, dopo pochissimi minuti che il Napoli aveva provato a controllare, giustamente comandare in questo momento non siamo in grado di alzare molto l’intensità e ieri era impossibile farlo. E’ una caratteristica del Napoli e abbiamo capito che non si possono fare 15 partite di seguito con quella intensità con 14 giocatori. Allora la soluzione quale potrebbe essere? Non affidarsi, in maniera quasi disperata, al lancio lungo di Milinkovic quando tre dei due attaccanti sono Lang e Neres che sul lancio lungo sono dei giocatori inutili.

Dobbiamo provare a portare la palla a questi tre davanti che sono veloci, per fargli creare con l’uno contro uno qualcosa. Per fare questo bisogna avere il coraggio di uscire dal basso e a costruire il gioco, anche a costo di prendere gol. Preferisco prendere gol costruendo il gioco dal basso, perché così saremmo anche pericolosi, piuttosto che prendere gol con quell’atteggiamento da vittime già prestabilite del secondo tempo. La grande squadre se li va prendere questi rischi. Con lancio di Milinkovic non avremmo mai il controllo della partita. Se proprio vuoi giocare a tamburello con il lancio del portiere, allora metti i due attaccanti fisici dall’inizio, Hojlund e Lucca”.