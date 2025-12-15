Roma, Gasperini: "Firmerei per il 4° posto? Non lo faccio mai, ma sarei contentissimo"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita del gara vinta contro il Como (1-0)."Soulé indubbiamente ha fatto una grande partita, difficile fare dei distingui di rendimento. Ma grande partita da parte di entrambe le squadre, cercavamo di vincere con le nostre caratteristiche. Noi bravi, il Como ha della velocità e nello spazio... possono castigare. Noi siamo riusciti a vincere e a fare una prestazione di livello di fronte ai nostri tifosi".

Su 15 partite, adesso rimangono 8 gol subiti in campionato. "Dall'inizio siamo solidi, riusciamo a perdere ma di misura spesso. Una nostra caratteristica e forza. Da un po' di settimane creiamo parecchie opportunità, molto di più del Como e il risultato sarebbe potuto essere più largo e netto. Ci manca il tiro, ma la squadra ha prodotto tanto e fatto una buona partita".

Firmerebbe per il quarto posto? "Io non firmo mai, però sarei contentissimo. Poi al meglio e al peggio non c'è limite, però più che il risultato finale mi interessa che si facciano questo tipo di gare. Il pubblico ha una passione incredibile, lo avvertiamo quando vinci e giochi bene, c'è entusiasmo in più. In casa ci mancava. I risultati poi arrivano, ma questo deve essere il nostro obiettivo".

La Roma da Scudetto? "No, ci sono squadre più attrezzate", secondo Gianluca Gotti, ex allenatore dell'Udinese presente negli studi di Sky Sport. E la risposta di Gasperini arriva: "Sì, è abbastanza condivisibile, ma questi ragazzi danno l'anima. E non è detto che con giocatori teoricamente più forti poi avrebbero lo stesso spirito, partecipazione e disponibilità. In questo momento siamo una buona squadra, lavoriamo per diventare più forti, ma contro di noi non è facile per nessuno. Giochiamo con questo spirito".