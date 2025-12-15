Biasin: "Inter prima con 4 sconfitte, ma c'è modo e modo di perdere. Napoli surclassato!"

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Sono d’accordo che ci siano difficoltà oggettive e anche Conte deve fare un passo indietro, ma ci sono cose da dire. Perchè il Napoli ha tutti questi infortuni? Bisogna capire se è sfortuna o se c’è una cosa sballata delle risorse. Poi penso che alcuni giocatori possono essere girati meglio, mi chiedo se si può giocare senza essere spremuti. L’Inter è prima ma ha avuto quattro sconfitte, però c’è modo e modo di perdere, il Napoli ha perso a Lisbona e Udine giocando male. L’Udinese ha surclassato il Napoli dal punto di vista fisico e del gioco, c’è stata una supremazia e non mi aspetto questo del Napoli”.

Su Conte: “I suoi ragionamenti sono condivisibili, sia sui momenti che sulla malizia. Quando si tratta di capire cosa è successo sul campo Conte non risponde mai, lui parla solo di carattere e di atteggiamento e di malizia ma mai di cosa succede sul campo. Ad un certo punto l’Udinese ha fatto quello che voleva e io gli vorrei chiedere perchè non è riuscita? Io penso che si ragiona in maniera troppo superficiale su frasi come si può essere più smaliziati”.

Sull'Inter: “Ai tempi di Conte si diceva che non si poteva giocare con Darmian e Dimarco e poi li abbiamo visti ora, i giocatori bisogna anche farli crescere”.

Sulla Champions: “Conte fa sempre fatica con la campagna europea, lui concentra tutto su una competizione, fa fatica a lavorare su entrambi i fronti, lui cerca di lavorare su un fronte solo e me ne accorgo quando nelle conferenze in Champions lui parla di campionato. La mia sensazione è che lui voglia preparare le partite in una certa maniera solo in campionato, penso che De Laurentiis vorrebbe andare avanti, il Napoli due anni fa ha giocato i Quarti da favorita di Champions, Conte ti dice che il Napoli non è strutturato per fare questo ma non è assolutamente vero”.

Sulla Supercoppa: “E’ fastidiosa, ma entrambe le squadre vanno per una questione economica. Per me la Coppa Italia è superiore a livello di prestigio rispetto alla Supercoppa italiana”.

Su Lukaku: “Lo scorso anno qualcuno diceva bene ma non benissimo ed ha visto in maniera sbagliata".