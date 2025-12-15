Auriemma: “16 infortuni muscolari! Normale far giocare sempre De Bruyne? Molti errori di Conte"

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato degli infortuni del Napoli: "Dite che ci sono gli infortuni, ma chi li ha fatti infortunare? Il destino cinico e baro o la gestione? Oppure se ci sono tanti infortuni muscolari bisogna andare a capire il perché? Non è che sono problemi traumatici, quello è il calcio, si è fatto male.

Ma quando invece sono 16 i calciatori che hanno subito infortuni muscolari vuol dire che qualcosa non funziona nella parte atletica. E non sono neanche i medici che hanno un ruolo determinante negli infortuni dei giocatori. Vorrei parlare col preparatore atletico del Napoli. Vi sembra normale che De Bruyne ad esempio a quell’età debba giocarle tutte fino all’infortunio? Lì secondo me c’è stato un errore. Conte storicamente va in difficoltà nella gestione del doppio impegno. Conte é il migliore, ma quest’anno sta commettendo tanti errori”.