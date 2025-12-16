Bucciantini: "Conte spreme fino in fondo, ma lo stesso tridente per 3 gare di fila..."

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Sky Marco Bucciantini: “A me ha sorpreso che per tre partite in sette giorni ha giocato lo stesso tridente. Hojlund che ha giocato 90’ con la Juventus, poi deve giocare in coppa perché deve rimediare ad un risultato. Conte, una cosa funziona e la spreme fino in fondo, e funziona perché è così. Non ce la faccio a separare quelli che a volte a me sembrano difetti, ma magari non lo sono e servono a Conte a far passare un messaggio.

In questo momento, sopravvivere nell’altissima classifica del campionato, in un momento un cui si sta scremando la classifica, è il massimo che puoi chiedere a questa squadra. E’ in Portogallo che è mancato qualcosa, perché hai messo a rischio la Champions. E’ insopportabile l’idea che la Champions possa essere subito persa così, i campioni d’Italia nelle 24 ci entrano. Se no, non è ‘Avevamo gli assenti, è andata male’, se no è un fallimento. Non essere nelle prime 24 di Champions, e vederci squadre che hanno neanche 20 ma solo 8 giocatori come quelli del Napoli, sarebbe un fallimento. Quella è una partita che manca, forse manca un po’ culturalmente a questo allenatore”.