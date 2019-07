Dossena: "Quest'anno potremo rivedere il miglior Ghoulam, il suo fisico è stato potenizato"

MULTIMEDIA FOTO TN - "ONORE A TE CHE HAI MESSO NAPOLI IN BELLAVISTA": A DIMARO LO STRISCIONE PER DE CRESCENZO "Luciano... onore a te che hai messo Napoli in Bellavista", lo striscione esposto dai tifosi alle spalle della porta del campo di Carciato per ricordare Luciano De Crescenzo, gigante della cultura napoletana scomparso ieri. "Luciano... onore a te che hai messo Napoli in Bellavista", lo striscione esposto dai tifosi alle spalle della porta del campo di Carciato per ricordare Luciano De Crescenzo, gigante della cultura napoletana scomparso ieri.