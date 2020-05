Dott. Ascierto: "Solo i numeri possono dirci se il calcio ripartirà! Porte chiuse fino al 2021"

Il dottor Paolo Ascierto, oncologo dell'ospedale Pascale di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I numeri in Campania stanno andando nel senso che ci auguravamo. Tra l'altro ieri c'erano diversi casi importanti al Nord. Il virus circola ancora, al Nord molto di più rispetto che da noi. Non bisogna abbassare la guardia perché ci vuole poco a vanificare i sacrifici fatti negli ultimi due mesi. I numeri che vedremo tra 2-3 settimane sono quelli dovuti alla Fase 2".

CALCIO - "Se dopo il 20 maggio i numeri riprendono a crescere è difficile che la Serie A riprenda perché vorrebbe dire che ci sono contagi di ritorno. Se invece i numeri continueranno a dimostrare un trend in discesa allora si può pensare alla ripartenza, ma con le dovute misure: calciatori in sicurezza e porte chiuse negli stadi. E' molto probabile che non rivedremo i tifosi negli stadi fino al 2021. Il problema del calcio potrebbe essere quello di un positivo quando ci si allenerà in gruppo".