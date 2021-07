Dott. De Nicola: "Ho due perplessità su Mertens. Insigne? Temo possa andare via"

Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico del Napoli, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Mertens ha cominciato ad avvertire i primi problemi alla spalla con noi e io lo feci già visitare per fare una diagnosi di certezza e precisione per stabilire o meno un'operazione. Ho una perplessità: perché Mertens ha deciso di farsi operare, ed è giusto, dopo l'Europeo? Seconda domanda: perché non ha risolto anche il problema alla caviglia che lo ha costretto a stare fermo per 2-3 mesi quest'anno?

Insigne? Temo possa andare via perché Lorenzo è un ragazzo eccezionale e merita di lottare sempre".