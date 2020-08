Dott. De Nicola: “Insigne può recuperare per il Barça, ci sono terapie specifiche..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto il Dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico SSC Napoli e consigliere Lamica, Libera Associazione dei Medici del Calcio: "Insigne può recuperare per sabato. L’infiammazione si combatte con i farmaci e con la terapia per cui potrebbe migliorare ed esserci per il Barcellona. Se non c’è lesione e quindi se le fibre non sono rotte, ce la può fare. Spesso si preferisce non fare infiltrazioni per non peggiorare la situazione perché con l’infiltrazione il calciatore non sente dolore e quindi va a forzare il muscolo. Trattandosi di un adduttore, Insigne può fare un allenamento cardio-circolatorio. Quindi, può allenare gli arti superiori ed esiste un apparecchio che aumenta la frequenza cardiaca muovendo le braccia senza quindi la partecipazione del muscolo che fa male. Chiaramente, toccare palla e calciare è l’ultima cosa che Insigne può fare. Poi, vista l’importanza della gara, si può anche decidere di far giocare Insigne con un’infiltrazione poco prima del match”.