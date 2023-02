Dott. De Nicola: "Mai una ricaduta, il Napoli sta lavorando benissimo! Sui tempi di recupero di Raspadori..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli: "Raspadori? Per questo tipo di infortunio, il tempo di recupero è quello che è perché bisogna dare il tempo alla cicatrice di formarsi. Credo che il Napoli stia lavorando benissimo perché tutti gli azzurri che hanno avuto un piccolo infortunio non hanno avuto ricadute".