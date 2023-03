Dott. Ruggiero: "Già pronta la maschera di riserva per Osimhen, ecco quando gliela daremo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, tecnico chirurgico

"Osimhen ha già pronta la maschera di riserva, ma stamane abbiamo fatto i calchi in quel di Castel Volturno. I super poteri li metteremo anche nella nuova maschera (ride ndr)! Verrà fuori un prodotto di altissima qualità, la nostra azienda utilizza solo tecnologie costruttive di altissimo livello. Non cambierà nulla rispetto alla precedente maschera. Collaboriamo con il Prof. Canonico ed il Prof. Tartaro, stiamo lavorando anche su delle piccole personalizzazioni per renderlo ancora più a pelle sul calciatore.

Osimhen poteva già togliere da tempo la mascherina, ma lui si sente sicuro a giocare indossandola. Si sente protetto e tranquillo, poi noi siamo convinti che davvero gli dia dei super poteri e quindi meglio così... Rimbrotto di Spalletti al ragazzo per aver perso la mascherina portafortuna? Non credo proprio (ride ndr). Noi nel giro di 24 ore realizzeremo la nuova mascherina, ma Osimhen indosserà contro il Milan quella di riserva. Non c'è alcuna urgenza di consegna, martedì sarà pronta poi la nuova mascherina per Victor.

Meret? Sta bene ed è contento, anche lui abbiamo visitato stamane e abbiamo preso nuovi calchi. La sua mascherina ovviamente è diversa perché scarica su punti diversi".