Dott. Ruggiero: "Nuova maschera Osimhen più performante. In produzione un'altra con lo scudetto"

Questa nuova maschera avrà lo scudetto tricolore con un 3 stampato sul lato. Non ha più bisogno della maschera, ma si sente più protetto, scherzando diciamo che ha i superpoteri e vuole portarla. Osimhen è maschera dipendente, senza la maschera perde il 50% della sua efficacia. Non so quando tornerà in campo il giocatore, ma ne approfitto per fare un appello: dobbiamo essere coesi. La squadra va sostenuta, i calciatori incoraggiati e la società è sana e ci sta portando a giocare una fase importante in Champions e in campionato non è il momento di fare polemica, dobbiamo sostenerci a vicenda. I calciatori sentono il clima che si respira in città, hanno bisogno di essere spronati e aiutati. Hanno bisogno dell’energia necessaria per arrivare fino in fondo”.