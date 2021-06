Draghi punta a Roma: "Finale Euro 2020? Non si giochi dove crescono i contagi"

Trasferire la finale degli Europei a Roma dalla Gran Bretagna, dove corre la variante Delta? "Rispondo sì per adoperarmi perché la finale non si faccia in un Paese in cui i contagi stanno salendo rapidamente". Lo ha detto il premier Mario Draghi da Berlino, durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, alla domanda sulla eventualità di trasferire la finale dei campionati europei in Italia, considerato l’aumento dei contagi da Covid nel Regno Unito. Anche se la stoccata di Draghi all’Inghilterra va in contrasto con l’attuale volere della UEFA che ha chiesto al Governo inglese di aumentare a 65mila spettatori la capienza di Wembley per semifinali e finale.