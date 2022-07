Ds Bayern lascia Torino dopo il summit per De Ligt: "Abbiamo parlato. Ottimismo? Sempre"

Sono le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic che è appena ripartito dall'aeroporto di Caselle (Torino)

"Abbiamo parlato, vediamo. C'è un po' di ottimismo? Sempre". Sono le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic che è appena ripartito dall'aeroporto di Caselle (Torino) dopo aver incontrato Rafaela Pimenta per presentare la prima offerta ufficiale per l'acquisto dalla Juventus di Matthijs de Ligt (clicca qui per il punto). Ora sarà l'agente del difensore olandese classe '99 ad andare a colloquio con i dirigenti della Juventus per fare il punto sulle intenzioni dei bavaresi. Che sono serie: il Bayern vuole chiudere in tempi rapidi l'acquisto dell'ex centrale dell'Ajax.