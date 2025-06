Galli: "I due motivi principali per cui Conte è rimasto al Napoli"

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Galli, agente Fifa.

Chi invece riparte dallo stesso ciclo iniziato un anno fa è il Napoli, con De Laurentiis che ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte. Il fatto che Conte abbia scelto il Napoli, nonostante l’offerta della Juventus, cosa significa secondo lei?

“Vuol dire che ha visto un presidente molto carico. Ha ascoltato ciò che gli ha detto e ha visto in lui la volontà concreta di investire, anche 200 milioni, senza promesse campate in aria. Credo che Conte abbia percepito la passione del pubblico di Napoli e la possibilità di avere una squadra competitiva su tutti e quattro i fronti. De Laurentiis, secondo me, ha sentito davvero questa marea di gente innamorata della squadra e gli si è accesa una scintilla: anche lui ha voglia di vincere qualcosa di importante. Conte e De Laurentiis, in questo momento, la pensano allo stesso modo e credo che andranno avanti insieme proprio perché entrambi vogliono fare bene a Napoli".

Sembra che il Napoli stia lavorando molto sul fronte attaccanti, con nomi come David e Viktor Gyökeres. Tra questi, chi secondo lei sarebbe il più adatto per caratteristiche?

“Non è facile dirlo. Oggi basta una stagione fatta bene per diventare l’attaccante del momento. Ma credo che la dirigenza del Napoli abbia già dimostrato di saper fare ottimi acquisti, mirati e funzionali. Sicuramente faranno ciò che devono fare, anche perché hanno già fatto bene. Io vado sempre dietro a ciò che succede, ma con un certo criterio. Nel calcio, la logica non esiste: se qualcuno pensa che due più due faccia quattro, ha capito poco. Nel calcio, due più due può fare zero, cinque, ma difficilmente quattro. Ci sono dinamiche che ti portano a pensare in un certo modo, ma io preferisco sempre dire le cose prima che accadano. È una mia caratteristica, anche se comporta dei rischi, perché quando dici qualcosa in anticipo, può anche succedere che vieni smentito. Però, in questi anni, è successo poche volte".

Sembra che il Napoli sia intenzionato a rinnovare il contratto di Meret. Secondo lei è un rinnovo propedeutico a una cessione o la società intende puntare ancora su di lui?

“Queste sono situazioni che spesso non capisco neanche io. Se uno rinnova, significa che si crede nel giocatore. Poi si può dire: ‘Lo faccio per una questione di mercato’. Va bene, ma se credi davvero nel ragazzo, rinnovi e lo tieni. Poi vedo che spesso fanno contratti di tre anni e poi li mandano via. Come dicevo, nel calcio non c’è una logica. Purtroppo".