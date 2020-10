Ds Benevento: "Contro il Napoli non faremo barricate, Inzaghi non è un difensivista"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il ds del Benevento, avversario del Napoli domenica, Pasquale Foggia: “A Roma l’atteggiamento è stato giusto, dopo il 2-2 dovevamo essere bravi a gestire un po’ meglio quel risultato. Dobbiamo crescere, contro gli avversari che trovi in Serie A non puoi permetterti distrazioni. Inzaghi? Credo che bisogna sfatare la diceria che sia un difensivista, bisogna capire le squadre che si hanno a disposizione. Quando era al Bologna è stato più attendista per i calciatori che aveva a disposizione. Ha idee molto propositive, l’ha dimostrato lo scorso anno, anche in questa stagione si vede una squadra che cerca sempre di giocare e fare la sua partita. Certo non bisogna esagerare, a volte bisogna mettere anche il pullman davanti alla difesa.

Contro il Napoli non faremmo barricate nella maniera più assoluta. Il Napoli è una squadra molto forte, ha qualità singole incredibili. Bisogna dare credito alle scelte della società e a Gattuso che ha fatto un lavoro mentale e tattico straordinario. Ha inciso nella mente dei calciatori ed ha inculcato di giocare contro chiunque ed osare. Quest’anno sta esaltando le caratteristiche di ogni singolo calciatore. Sono molto contento per Rino”.