Ds Cagliari propone Joao Pedro: "Perché non dev'essere convocato in Nazionale italiana?"

"Ho parlato con Joao Pedro e tutti hanno l’ambizione di fare sempre meglio: a lui ho detto che i suoi obiettivi sono la salvezza del Cagliari e magari la Nazionale". A dirlo è Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, che ha parlato a Radiolina della situazione attuale. "Non vedo perché non possa essere convocato dall’Italia in un momento in cui non ci sono attaccanti”.

Sul ritiro.

“Ci sono diverse opinioni, possono essere utili o non utili. Noi vogliamo come società far capire quanto teniamo a questa salvezza, quindi saremo in ritiro già da stasera. La salvezza la vogliamo noi, la gente di Cagliari e quelli che vogliono bene al Cagliari. Non quelli che scrivono sui social con insulti, il Cagliari è in difficoltà e in questo momento va aiutato. Noi come gruppo dirigenziale vogliamo far capire alla squadra di lottare uniti per un unico obiettivo. Domenica per noi è uno spareggio, ci siamo fissati un obiettivo nelle prossime sette partite. Se facciamo bene queste sette gare, vedremo un Cagliari diverso”.