Ds Cagliari: "Rog è importantissimo per noi, sarà difficile sostituirlo"

Il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida con il Napoli per fare il punto sul mercato rossoblu: “Nainggolan sarebbe arrivato comunque a prescindere dall’infortunio di Rog, è un giocatore che sposta gli equlibri e ci darà tanto".

Arriverà un altro centrocampista al posto di Rog? “Rog è un giocatore importante, con determinate caratteristiche in termini di leadership e cultura del lavoro. Per questo non sarà facile sostituirlo”.