Ds Cremonese a Dazn: "Ho avuto la fortuna di giocare con Diego, Napoli sempre nel mio cuore"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Non ho ripensato al mio esordio contro il Napoli con la maglia della Cremonese, feci gol, è un bel ricordo. E' una bella circostanza, una bella occasione per avere una giornata positiva contro un avversario di quelli che non vorresti incontrare mai. Ho avuto anche la fortuna di giocare con Maradona, il giocatore più grande di tutti i tempi, e Napoli è sempre nel mio cuore anche a distanza di anni".

Alvini non sarebbe in discussione anche se dovesse andar male oggi? "No, assolutamente no. Siamo nati così, stiamo creando un gruppo. Abbiamo tanti ragazzi stranieri e l'anima dello scorso campionato. Abbiamo un'idea di gioco che è stata riconosciuta da tutti e ha avuto diversi apprezzamenti. Dobbiamo continuare a lavorare in settimana. Siamo stati sfortunati per i risultati, a volte ingenuamente presuntuosi. Abbiamo capito che la Serie A ti punisce anche sulla palla più semplice".