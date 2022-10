Ds Cremonese: "Il Napoli è la squadra da battere, proveremo a rendergli la vita difficile"

"Ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Simone Giacchetta, ds della Cremonese prossimo avversario del Napoli: "E’ una squadra grandissima, in grandissima forma. Ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre. Oggi il Napoli si presenta come la squadra da battere, la vera antagonista del Milan insieme forse alla Lazio. Ad Amsterdam è andata sotto e ed ha dimostrato grande mentalità.

Come approcceremo alla gara di domenica? Il nostro atteggiamento sarà sempre lo stesso, la gara col Napoli è una tappa del nostro percorso di crescita. Bisogna fare una prestazione attenta, cercando di rendere la vita difficile agli avversari. Non è neanche giusto di pensare di essere battuti in partenza, siamo piccoli ma non abbiamo paura di confrontarci con i grandi.

Volevamo trattenere Gaetano? Alla fine dello scorso campionato avevamo programmato di richiedere tutti i giovani che avevamo in B, ma non è stato possibile perché avendo fatto così bene tutti i club di proprietà li hanno voluti trattenere. Il Napoli, così come la Juve con Fagioli, hanno voluto tenere i ragazzi in ritiro per osservali e poi li hanno trattenuti".