Ds Crotone: "Grazie a Giuntoli e ADL per Luperto, è stata la prima richiesta di Stroppa"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato della sfida alla Juventus e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche se manca Cristiano Ronaldo la partita contro la Juventus resta difficilissima, ma proveremo a fare l'impossibile. Luperto? Siamo molto felici di averlo preso. E' stato il primo giocatore ricercato da Stroppa. Io lo conoscevo, l'ho visto nelle giovanili. Ci siamo stati dietro per un po', poi devo ringraziare De Laurentiis e Giuntoli perché sul giocatore c'erano altre squadre, ma alla fine l'hanno dato a noi, anche perché il ragazzo aveva scelto Crotone. Giocherà come terzo centrale di sinistra nel nostro 3-5-2".