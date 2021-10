Ds Empoli su Osimhen: "Ha tutto. Sarà oggetto di mercato di grandissime squadre”

Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, a cominciare dalla lotta per lo scudetto: "La Juve risalirà? La Juve storicamente non ha mai mollato, alla fine ha dimostrato di non morire mai. Fino all’ultimo ci sarà. Vedo bene anche il Napoli, ha una squadra molto forte e una società brava a costruire oltreché un grande allenatore. Anche il Milan sta facendo un calcio bello e propositivo. E chiaramente c’è l’Inter. Sarà battaglia fino alla fine”.

Quanto vale oggi Osimhen? Per i giocatori forti il prezzo si trova sempre. È completo, ha tutto. Ed è un fine 98. Ha ancora margini di crescita, sarà oggetto di mercato di grandissime squadre”.