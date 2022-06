Ds Frosinone lancia Zerbin: "Farà lo stesso percorso di Scamacca e Politano"

Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi si è soffermato su Federico Gatti.

Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi si è soffermato su Federico Gatti: "E' stata una bella soddisfazione. Sinceramente mi sono commosso perché vedere questo ragazzo, sapendo i sacrifici che ha fatto è stata una bella soddisfazione. Poi c'erano altri ragazzi che negli anni di Sassuolo son arrivati in nazionale".

L'ha chiamata dopo la gara contro l'Inghilterra?

"No. Tramite messaggio, è giusto che stia tranquillo e concentrato perchè martedì c'è un'altra partita. E' un ragazzo serio ed applicato e sta cercando di sfruttare questa situazione che si è venuta a creare".

Può essere un nuovo titolare alla Juve?

"Secondo me, lo dico da parecchio tempo e devo fare i complimenti a Cherubini, Gatti può giocare nella Juve, Inter o Milan. O anche nel City di Guardiola perchè un ragazzo che ha fisicità, tecnica e velocità. E' un predestinato. Poi sarà Allegri a decidere se potrà giocare o meno ma potenzialmente è un giocatore da grande club".

Gatti giocatore da Manchester City?

"Per me sì. Un ragazzo che venti mesi fa giocava nell'interregionale ed era bravo, ha giocato in C ed era bravo, è arrivato a Frosinone ed è stato bravissimo. Mancini, uno che di calcio se ne intende, l'ha visto in uno stage e lo ha tenuto con Zerbin. Ha esordito contro l'Inghilterra, gara difficilissima, e giocava con una semplicità e un'autorevolezza impressionanti. Ha dimostrato di poter marcare due centravanti inglesi fortissimi con una tranquillità pazzesca. E' un giocatore che può stare a qualsiasi livello perchè è forte".

Zerbin può essere utile al Napoli di Spalletti?

"Per me sì perchè è un '99 e al primo campionato di B ha fatto nove gol e cinque assist, Mancini l'ha visto e l'ha tenuto. Io ne ho visti passare tanti quando lavoravo a Sassuolo. Scamacca, Frattesi, Politano e Pellegrini erano ragazzi che venivano dalla Primavera, il Sassuolo li fa giocare e arrivano in nazionale. Così succederà con Zerbin e Gatti. Gatti per me è a un livello importante perchè ha tutto e in più ha una personalità innata".