Ds Inter ammette: "Abbiamo seguito Hojlund, poi tutto su Pio per un motivo"

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha ammesso di aver pensato in estate a Hojlund quando ancora vestiva la maglia dello United.

L’estate scorsa tu e Marotta avete vissuto settimane di notevole impopolarità derivate dal fatto che i tifosi, scottati dalla finale di Monaco e da mercati di tante idee a zero e poche risorse, avrebbero voluto Lookman.

«Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. La crescita di Pio e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2».

A proposito di Pio, come vi ha conquistato?

«Cercavamo una punta centrale, abbiamo seguito anche Hojlund. Nei quindici giorni del Mondiale per club abbiamo capito che Pio aveva forza fisica e la giusta voglia di arrivare. Per cui Bonny vice Thuram e Esposito alternativo a Lautaro».