Ds Lecce: "Non ci snaturiamo, così proveremo a strappare punti alla Juventus"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce: “Lecce-Juventus? Cercheremo di mettere il meglio che abbiamo, contro queste squadre di grande calibro devi fare una partita impeccabile. Non bisogna snaturarsi, questo è il nostro modus operandi, e cercando di proporre il nostro calcio. Le grandi squadre hanno giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, mentre noi puntiamo sul gruppo e qualche piccolo campioncino in erba. Se Falco facesse gol contro le grandi squadre, giocherebbe nel Barcellona. Confidiamo molto nelle sue qualità, sta crescendo e fa la differenza. A volte, scherzando, gli dico di mettersi la foto di Liverani sul comodino, perché sta facendo la miglior stagione della sua carriera e molti meriti li ha Liverani. Stimola tutti ed in particolar modo giocatori di talento come Falco. Differenza di rendimento in casa e trasferta? Ben vengano i punti in generale, a prescindere da dove giochiamo. Abbiamo perso in casa contro Roma, Napoli e Verona, partita di cui abbiamo un po' rammarico, perché giocata malissimo. In casa abbiamo avuto partite difficili, ma anche fuori casa: Milan, Inter e la magnifica partita contro il Torino. La soddisfazione maggiore sarà la salvezza il 25 Maggio".