Ds Manna su Gilmour: "Tutto fatto da luglio, poi il Brighton voleva rinviare a gennaio..."

Nel corso del suo intervento a Radio Crc, il ds del Napoli Giovanni Manna ha raccontato alcuni retroscena relativi all'arrivo di Gilmour.

Gilmour sembrava saltato, cosa è successo? "E' stato il primo centrocampista trattato e definito. Era fatta già a luglio. Poi ci sono dinamiche di mercato che rallentano questi trasferimenti, il Brighton doveva comprare il sostituto, ma siamo sempre rimasti in contatto. Poi quando la situazione sembrava sbloccata, l'infortunio del sostituto salta, è bloccato. Loro volevano farlo a gennaio e noi stavamo accelerando su McTominay, così c'è stata una fase di stallo. Ma Gilmour voleva Napoli e in modo corretto ha fatto prevalere col Brighton la sua volontà e così il presidente ci ha dato l'ok per chiudere. In mezza giornata abbiamo chiuso tutto, era già tutto pronto. Chi ha lavorato in segreteria è stato molto bravo".