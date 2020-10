Ds Parma non ha dubbi: "Per lo scudetto ci sono anche Napoli e Atalanta"

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato a Radio Sportiva e si è soffermato anche sulla lotta per il titolo in Serie A: "Lo scudetto dell'anno scorso è stato poco enfatizzato, perché non era scontato. Sarri e la Juventus hanno fatto un ottimo lavoro. Quest'anno lotteranno 3-4 squadre per il titolo. Oltre ai bianconeri e all'Inter, anche il Napoli e l'Atalanta. Sarebbe bello se vincesse l'Atalanta, spero che sia un campionato combattuto fino alla fine".

Parlate spesso con Sarri? "Ci sentiamo sempre perché il nostro rapporto va oltre al calcio. L'ho sentito sereno, si sta ricaricando in vista della prossima esperienza. Quando hai allenato squadre come Napoli, Chelsea e Juventus, devi aspettare 2-3 squadre in Italia e poche altre all'estero perché la voglia di restare al top, c'è sempre. A Torino ha fatto un ottimo lavoro, cambiando modulo e mentalità. Adesso spero che rimanga in Italia".