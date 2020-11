Ds Reggiana attacca: "Avvilito e frustrato. Prima Moggi-Giraudo, ora è Lotito a comandare"

Doriano Tosi, direttore sportivo della Reggiana, ha sfogato la sua frustrazione in un'intervista a Il Resto del Carlino, per la gara non disputata contro la Salernitana: "Sono deluso, avvilito e frustrato, ma visto che sono 30 anni che sono nel calcio e non ho paura che questi personaggi mi stronchino la carriera, posso dire le cose come stanno: prima c’erano Moggi e Girando, adesso c’è Lotito, stop. Non c’è molto altro da aggiungere… Gli ho fatto tre proposte, la prima era rinviamola a data da destinarsi, scegliete voi quando e a noi va sempre bene, la seconda era di giocare martedì e l’ultima, pur consapevoli che probabilmente non ce l’avremmo fatta, di giocare lunedì…La risposta? Sento i miei e poi ti dico. Che significa: sento Lotito e poi ti dico. Per tre volte la risposta è stata 'Non se ne parla'. Ma non so nemmeno perchè ho perso tempo: sapevo che sarebbe finita così".