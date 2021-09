Due ko di fila per Sarri, Valdifiori non fa drammi: "Serve tempo, i precedenti danno fiducia"

Mirko Valdifiori è giocatore che conosce molto bene Maurizio Sarri. E' stato il regista del suo Empoli e poi Sarri decise di portarlo a Napoli, avventura tutt'altro che entusiasmante. Ma Valdifiori, oggi al Pescara, alla 'Gazzetta dello Sport' s'è detto tutt'altro che sorpreso dalle difficoltà che in questo mese di settembre sta trovando Sarri alla Lazio: "Ha dei concetti di gioco che richiedono tempo per essere assimilati dalla squadra. E' cambiato l'assetto della difesa e questo conta tanto perché giocando a quattro bisogna mantenere una nuova linea di reparto. Con Sarri occorre difendersi in blocco, per rendere la squadra molto corta e anche aggressiva. Ma i precedenti di Sarri danno fiducia, la sua concezione del gioco conquista i giocatori e poi li fa divertire appena i suoi dettami vengono assorbiti".