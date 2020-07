Durante cauto su Osimhen: "Cifra è assurda! Ricorda il primo Zapata, gli servirà tempo..."

Sabatino Durante, operatore di mercato e grande esperto di calcio brasiliano, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: "Osimhen lo conosco da almeno cinque anni. E’ un giocatore che ricorda il primo Zapata, ha bisogno di spazio per la sua velocità e dovrà crescere molto dal punto di vista tattico. Avrà bisogno di un periodo lungo di adattamento. La cifra spesa dal Napoli mi sembra assurda: parliamo di 60 milioni. Non vorrei che ci fosse grande propaganda. Non è ancora un campione, è un profilo che può diventare un campione. Osimhen andò al Wolfsburg, poi ha giocato col Charleroi e con il Lille. Ha un anno e mezzo di professionismo in un campionato come quello francese che non è il più importante. E’ stato venduto Icardi a 50 milioni, qualcosa non mi quadra.

Lozano? Tornerà utile, non vanno comprati altri doppioni. Non accontentare Milik è stato un errore, andava confermato”.