Durante: "Clausola Osimhen alta. Da noi i fuoriclasse poi vanno fuori e non giocano"

Sabatino Durante, agente Fifa, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli secondo me ha bisogno di rimettere a posto i tasselli all'interno dello spogliatoio. Perché la squadra che ha vinto in maniera brillante all'improvviso si è trovata al decimo posto, da dove bisogna ripartire. Qualche mal di pancia è andato a posto, qualcun altro deve essere appianato e certi problemi che c'erano dovranno essere risolti da Conte e i risultati verranno.

Bisogna, insomma, ricreare uno spogliatoio unito. Vendere i giocatori non è facile ma poi anche i prezzi hanno il loro valore. La cifra richiesta per Osimhen, per esempio, è alta soprattutto perché in quella posizione del campo ci sono molte squadre che già sono a posto. Poi c'è da dire che molti giocatori che da noi sono considerati fuoriclasse quando vanno fuori non giocano. Questo perché il nostro è un campionato minore. David Neres è forte; dipende da quanto riesce a calarsi nello spogliatoio e nella nostra mentalità. Perché il nostro è un altro calcio. Ci sono giocatori importanti provenienti dal Sudamerica, pagati a caro prezzo, e nel nostro campionato non si adattano. L'importante è ottenere un gruppo unito che pensi a lottare per lo scudetto. E per ottenerlo tutti devono remare nella stessa direzione, dal presidente all'allenatore dal quale dipende molto”.